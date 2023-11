Marius Tucă Show începe miercuri, 8 noiembrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro. Invitat: Prof. univ. dr. Dan Dungaciu

13:10

Fotbalul românesc a primit o veste tristă! Sorin Cojocaru, responsabilul de Ordine și Siguranță al FRF a suferit o operație care a durat 8 ore, în urma unui atac vascular cerebral. Starea lui de sănătate […] The post Fotbalul românesc stă cu sufletul la gură. Sorin Cojocaru, ofițerul de securitate al FRF, a suferit un AVC și a stat 8 ore în operație appeared first on Cancan.