O româncă a cumpărat ceapă de 120.000 de euro, dar a „uitat” să achite marfa achiziționată. Acum, este căutată de poliție

23:30

Veștile nu sunt tocmai favorabile pentru călători, în primele două luni ale anului 2024. Un stat european a luat decizia de a anula peste 16.000 de zboruri, începând cu luna ianuarie a anului viitor. La […] The post 16.000 de zboruri, anulate! Decizia statului european va afecta călătorii appeared first on Cancan.