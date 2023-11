Muzeul Figurilor de Ceară ii adăpostește la un loc pe Hagi, Halep, Năstase și Ronaldo

11:50

Yassine Bahassa (31 de ani), mijlocașul de la FCU Craiova dorit de Gigi Becali la FCSB, a transmis prin intermediul impresarului său că nu intenționează să plece liber de contract de la formația din Bănie.„Este foarte simplu, am semnat un an plus încă un an cu domnul Mititelu, astfel că al doilea an, 2023-2024, a fost activat de FCU din noiembrie 2022. Prin urmare, atât în mintea jucătorului cât și în mintea mea, mai aveam un an de contract. ...