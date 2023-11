Au venit din Marea Britanie să cerșească în România! Imaginile din Oradea au devenit virale

10:50

Soacra primarului Cătălin Cherecheș a fost reținută pentru 24 de ore, în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce încerca să ofere mită pentru a-și scăpa ginerele […]