CANCAN.RO a aflat ritualul pe care îl are Teo Trandafir în fiecare dimineață, de mai bine de 20 de ani: ”Mi se pare decent!” Principiul după care se ghidează

13:50

Să recunoaștem, toată lumea are nevoie de parfumuri. S-ar putea crede că acestea sunt cele mai interesante cadouri și produse de beauty iubite de oameni. Black Friday 2023 este fără îndoială un moment grozav pentru […] The post (P) Black Friday la Parfumuri și Cosmetice de lux în 2023. Uite care sunt cele mai bune reduceri! appeared first on Cancan.