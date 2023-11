Messi, descris de Zidane într-un cuvânt » Imaginile momentului în fotbal: Zizou și Leo, față în față

Lionel Messi și Zinedine Zidane au purtat un dialog față în față, în cadrul unui videoclip realizat de adidas, firma de echipament sportiv care îi sponsorizează pe cei doi coloși.Totul a început cu laude între cei doi campioni mondiali. „Păcat că nu am putut juca cu tine”, a spus Zidane. Messi i-a răspuns: „Te admir foarte mult. Nu am avut norocul să jucăm împreună, dar am jucat puțin unul împotriva celuilalt și apoi tu ca antrenor. ...

