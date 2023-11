Schimbare high-tech formidabilă în Premier League. Ce noutate îi așteaptă în week-end pe fanii fotbalului englez

13:20

Antrenorul Jose Mourinho (60 de ani) i-a făcut praf pe elevii săi după eșecul lui AS Roma cu Slavia Praga (0-2), din Europa League: „Nu am văzut atitudinea corectă profesionistă pe care am cerut-o de la jucători. Am primit ceea ce meritam”.AS Roma a pierdut neașteptat la Praga, 0-2 cu Slavia, în grupa G din Europa League, după o evoluție jalnică în capitala Cehiei. Prilej pentru antrenorul giallorossilor să lanseze un atac devastator asupra jucătorilor săi. ...