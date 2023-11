Horoscop sâmbătă, 11 noiembrie 2023. Gemenii trebuie să fie cumpătați în discuțiile cu colegii

20:40

Ești deținătorul unui cont Google? Gigantul de pe piață anunță că în luna decembrie a acestui an vor fi aplicate o serie de schimbări. Acestea vor afecta unele dintre conturile utilizatorilor, fiind șterse. Pentru a […] The post Ai cont Google? Ai putea rămâne fără el din decembrie 2023! Decizia luată de gigantul de pe piață, ce trebuie să faci ca să nu rămâi fără cont appeared first on Cancan.