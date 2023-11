Incendiu la groapa de gunoi din Titu. Ard două tone de deşeuri

15:30

Just For Fun Comedy Festival invită toți iubitorii de comedie la o serie de spectacole de improvizație și stand-up comedy susținute de invitați internaționali speciali și comedianți români, în perioada 14-19 noiembrie 2023. Toți cei interesați de cunoașterea și dezvoltarea abilităților de improvizație și stand-up comedy au ocazia să participe la cele mai importante și relevante workshop-uri din domeniu. Evenimentele din cadrul festivalului vor avea loc în București în spațiile Improteca și Club 99, precum și la Gambrinus, The Pub Universității, Lloyd’s Pub, Hidden – The Social Space, terasa Ubuntu, Teatrul de Artă.