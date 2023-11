Interviu de colecție cu Ellie White: depresiile după nașteri, scandalul cu DJ Project, fuga din lumina reflectoarelor… ”Mă atacă peste tot!” + Tentativele de măritiș eșuate

23:00

În cadrul unui podcast, Monica Tatoiu a dezvăluit ce sumă colosală primește ca pensie de la staul român. Chiar dacă indemnizația este foarte mare, nu este mulțumită deoarece știe foarte clar că nici nu se […] The post Monica Tatoiu are o pensie la care mulți nici nu visează, dar regretă că a plătit taxe către stat. Ce salariu imens avea înainte să se retragă appeared first on Cancan.