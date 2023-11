Imaginea devenită virală. Câți lei i-a lăsat un român iubitei, de ziua de naștere: „Să îți cumperi tu ce vrei, că eu nu mai știu ce să îți mai iau”

08:30

CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această dimineață, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Știm că glumele cu Bulă sunt printre preferatele voastre și ne-am gândit să vă prezentăm […] The post BANC | La doctor: „Domnule Bulă, am două vești proaste” appeared first on Cancan.