Concluziile lui Elias Charalambous, după FCSB - FCU Craiova: „Atunci s-au stricat lucrurile”

FCSB a învins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, și își consolidează poziția de lider în Superliga. Elias Charalambous (43 de ani) antrenorul roș-albaștrilor, a tras concluziile la finalul victoriei echipei sale din runda a 16-a.„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că am luat cele 3 puncte, aveam mare nevoie de victorie. Era important să câștigăm iar.În prima repriză am jucat destul de bine, am făcut 2-0 rapid. ...

