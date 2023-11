Păzea, vin turcii! Un club de tradiție din România, la un pas de a atrage investitori străini: „Există un acord de principiu”

14:30

Ciclistul britanic Geraint Thomas, 37 de ani, a făcut declarații controversate în presa din Anglia.Aflat în vacanță, Thomas a vorbit despre cum își petrece zilele libere și i-a lăsat mască pe jurnaliști: „Cred că am stat beat 12 nopți din 14”, a spus pentru The Times UK.„În ultimele două săptămâni, sincer, cred că am fost beat 12 nopți din 14. De când m-am întors la Cardiff, a fost o nebunie. Mă sunau prietenii să mă întrebe dacă vreau să ies. ...