Ryanair, glume pe seama confuziei București – Budapesta. Ce au reproșat românii: „Asta sună ca un bullying”

Compania aeriană Ryanair a ironizat, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, confuzia frecventă făcută de străini între capitala României și cea a Ungariei vecine. „When your gate says Bucharest but you booked Budapest (Când poarta ta arată București dar ai rezervare pentru Budapesta n.r.)”. „I’ll try again next year (Voi încerca din nou anul […]

