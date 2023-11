Grupul Thy Veils pune Timișoara și România pe harta cosmică a umanității cu noul videoclip Here We Are Sidereal

Thy Veils prezintă Here We Are Sidereal, un spectacol de dans, muzică și imagine înregistrat la Galactic Tick Festival pe 9 septembrie 2023 la Timișoara, România.

