Un bărbat a fost arestat pentru „crima de la hochei”, care a îngrozit Marea Britanie

10:10

În această săptămână am iesit din studio și am mers cu Albion Rrahmani, Xian Eemers și Claudiu Petrila la recuperare. Am petrecut o zi alături de cei trei fotbaliști ai Rapidului si vă prezentăm imagini […] The post Albion Rrahmani, Xian Eemers și Claudiu Petrila la EXCLUSIV RAPID marți, 14 noiembrie, de la ora 21.00 appeared first on Cancan.