Cum știi că ești într-o relație de cuplu sănătoasă

22:30

„Stop the tempo! este un spectacol canonic reformulat. Spectacolul creat de Gianina Cărbunariu a devenit spectacolul generației de la începutul anilor 2000. Iar Stop the tempo!, spectacolul regizat de Mara Oprea are potențialul necesar pentru a deveni spectacolul generației mele. Prin referințe pop valoroase, inserții de manele și artiști specifici epocii noastre, acest spectacol este unul emblematic și memorabil. Spectacolul a fost desemnat câștigător al Premiului Juriului de Adolescenți de la...