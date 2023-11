Vlad Iacob, invitatul zilei la GSP Live. Urmărește emisiunea AICI

08:00

FCSB, liderul din Superligă, este pe primul loc și în topul indisciplinaților. Are 4 cartonașe roșii, cele mai multe, la egalitate cu FC Voluntari.După 16 etape jucate, trupa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii conduce în clasamentul din Superligă, dar este și prima la numărul de jucători indisciplinați, potrivit LPF. Are 47 de cartonașe galbene, cele mai multe, și 4 roșii, tot câte are și FC Voluntari. ...