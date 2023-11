Basarab Panduru, ironic cu 2 fotbaliști convocați de Edi Iordănescu: „Când eram noi mici poate merita ceva...”

19:00

Fostul atacant de la FCSB, Dayro Moreno (38 de ani), joacă în prezent la Once Caldas, în Colunbia, și marchează pe bandă rulantă.Columbianul are un număr impresionat de goluri în 2023, și anume 20. Le-a reușit în 40 de meciuri, deci are o medie de un gol la două meciuri în tricoul lui Once Caldas. Dayro Moreno vrea să profite de forma extraordinară prin care trece și speră să ajungă din nou la naționala Columbiei. ...