Inflaţia în Marea Britanie a încetinit mai rapid decât se aştepta, ajungând la 4,6% în octombrie

România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic, în primul rând oamenii şi în al doilea rând faptul că are tot ceea ce îi trebuie în acest domeniu, şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi are toate ingredientele să fie un exemplu în ţara noastră, a spus, minsitrul Energiei, Sebastian Burduja.