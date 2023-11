Constantin Din, președintele FR de Handbal, este invitatul emisiunii ,,Drumul spre Paris’’ de joi, 16 noiembrie, de la ora 19:00

11:50

Vești bune vin pentru numeroși elevi. Banii pentru bursele școlare pe lunile septembrie și octombrie 2023 au fost virați de către Ministerul Educației (ME) către școli prin inspectoratele școlare județene (ISJ). Astfel, peste 1,28 milioane […] The post Vin banii pe septembrie și octombrie pentru acești români! Ministerul Educației a virat sumele în conturile școlilor appeared first on Cancan.