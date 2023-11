Detalii neștiute din relația lui Romică Țociu cu fiul său, Cătălin. Ce s-a întâmplat între ei după America Express

17:30

Pe data de 13 noiembrie, cel mai scump Ferrari din lume a fost vândut la New York. Nu mai puțin de 51.700.000 a plătit cel care a vrut să obțină mașina de colecție la RM […] The post Cum arată cel mai scump Ferrari din lume. A fost vândut acum la New York pentru suma de 51.700.000 dolari appeared first on Cancan.