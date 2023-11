Importanța separării spațiului de lucru de spațiul de recreere dintr-o locuință

10:10

În perioada 18-19 noiembrie 2023, va avea loc prima ediție a Festivalului de Film Românesc de la Minnesota, organizat de HORA / Heritage Organization of Romanian Americans, cu sprijinul Institutului Cultural Român din New York. Festivalul va prezenta o selecție de filme românești foarte noi și foarte cunoscute atât pe scena cinematografică națională, cât și pe cea internațională, lansate în perioada 2022-2023, reunite sub titlul: “Tales of Our Destiny”. Proiecțiile vor avea loc la Landmark Center în St. Paul.