Dani Oțil a petrecut o seară romantică cu o tânără de la Medicină. Aventura l-a adus, însă, într-o situație neașteptată

21:30

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, s-a întâlnit pentru o conferință de presă cu Maia Sandu. Liderul de la Viena a avut de-a face cu animalul de companie al președintei Republicii Moldova. Câinele acesteia numit […] The post Câinele Maiei Sandu l-a mușcat de mână pe președintele Austriei. Oficialul s-a ales cu un bandaj după “atacul” lui Codruț appeared first on Cancan.