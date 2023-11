S-au stabilit semifinalele de la Turneul Campionilor » Primii patru jucători ai lumii luptă pentru ultimul trofeu important al sezonului

18:10

Karim Benzema (35 de ani) se numără printre jucătorii veniți din Europa care s-a adaptat cel mai bine în Orientul Mijlociu. Fostul atacant al lui Real Madrid spune că „Arabia Saudită este a doua mea casă și am găsit aici o lume fantastică”.Karim Benzema nu are probleme cu acomodarea la Jeddah. Nu au trecut decât trei luni de la despărțirea de Real Madrid și atacantul francez are numai cuvinte de laudă la adresa Arabiei Saudite. ...