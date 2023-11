LIVETEXT | Israelul spune că va avansa oriunde se găsește Hamas. Atac asupra unei tabere de refugiaţi din Cisiordania, anunță Semiluna Roşie Palestiniană

05:30

Un deputat de extremă dreapta din formațiunea Likud (partidul premierului Benjamin Netanyahu), care ocupă și funcția de vicepreședinte al Knessetului (parlamentul israelian), a făcut vineri, 17 noiembrie, apel la incendierea Fâșiei Gaza, scrie The Times of Israel. „Toată această preocupare cu privire la existența sau nu a internetului în Gaza arată că nu am învățat […]