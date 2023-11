Doi actori maghiari au fost grav răniți, după ce au căzut de la balcon, în timpul piesei „Romeo și Julieta”, la Teatrul Național din Budapesta

09:50

În New Delhi, unul dintre orașele din India care suferă de o poluare extremă, au fost instalate tunuri antismog și aspersoare ca parte a unei campanii guvernamentale de reducere a poluării, relatează publicațiile indiene First Post și The Hindu. Tunurile antismog produc o ceață ultrafină, cu picături de apă minuscule, prin utilizarea unui sistem de […]