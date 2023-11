Ianis Hagi a zdrobit-o pe Alexia Eram! Românii nu au stat la discuții și au mutat postul pe Prima TV, să vadă calificarea la EURO 2024

10:50

În cursul zilei de sâmbătă, 18 noiembrie 2023, are loc partida Israel – România. Meciul vital pentru „tricolori” se va disputa pe Pancho Arena din Felcsut, Ungaria. Pentru calificarea la EURO 2024, „tricolorii” au nevoie […] The post Cine transmite Israel – România, meciul cu o însemnătate uriașă pentru „tricolori”. Partida din Ungaria poate să ne trimită la EURO 2024 appeared first on Cancan.