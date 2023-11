Preț derizoriu pentru mașini de lux scoase de ANAF la licitație. Cât costă un Lexus sau un Mercedes Benz

13:00

„Războiul" dintre Gigi Becali (FCSB) și Florin Talpan (CSA Steaua) nu s-a finalizat, iar disensiunile dintre cei doi rivali i-au împins în fața instanței. Totul a pornit în anul 2015, când juristul celor de la