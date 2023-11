TEST IQ pentru genii matematice | Calculați 2×6-2(6-3)!

16:40

Adriana Iliescu (85 de ani), fost profesor universitar, a adus pe lume o fetiță, Eliza (18 ani), în anul 2005, când avea aproape 67 de ani. Atunci, a intrat în Cartea Recordurilor – cea mai […] The post La 85 de ani, Adriana Iliescu nu renunță la moștenirea pentru care se află în tribunale de 15 ani! A lăsat cu limbă de moarte să… appeared first on Cancan.