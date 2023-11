Transformarea radicală a unui fost patron din Liga 1! Și-a pus implant de păr, dar nu a renunțat la mustață

14:30

Impresarul Giovanni Becali (71 de ani) a dezvăluit că este protagonistul unui proiect inedit: un film despre viața lui.Agentul a dat detalii despre viitorul film, dezvăluind ce perioade ale vieții sale vor fi acoperite și că ideea nu a fost a lui.Giovanni Becali lucrează la un film despre viața lui„Deocamdată am început filmul meu «Giovanni», care va reprezenta toată viața mea. Am un contract de exclusivitate cu o firmă și nu am voie să spun. ...