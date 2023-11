Andreea Bumbac, purtătoarea de cuvânt a Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, prinsă cu drogurile în poșetă! Colegii ei au fost cei care i-au descoperit pliculețele cu praf alb

23:50

Ajunsă la vârsta de 73 de ani, Stela Enache, una dintre cele mai bune voci ale perioadei comuniste, are o singură dorință atunci când va părăsi această lume. Marea artistă a mărturisit, în exclusivitate pentru […] The post Stela Enache, una dintre vocile de referință ale muzicii ușoare românești, face declarații tulburătoare: ”Vreau doar să mor în mod demn!” appeared first on Cancan.