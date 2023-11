Cum a ajuns Pavel Bartoș să prezinte Vocea României și Românii au talent. Abia acum s-a aflat. „Mona Segall te încearcă prin multe”

17:10

Fostul prim-ministru israelian Ehud Barak a stârnit o serie de controverse după ce a declarat la postul american de televiziune CNN că Israelul a ajutat la construirea unora dintre spațiile subterane aflate sub spitalul Al-Shifa din Fâșia Gaza, cel mai mare din enclava palestiniană asediată, scrie marți, 21 noiembrie, The Times of Israel. În cadrul […]