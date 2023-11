Ema Uta s-a dezlănțuit în club, iar rochia de pe ea a scos totul la iveală! A dat ”petrecerea burlăcițelor” după despărțirea de Alex Bodi!

10:10

A jucat la Rapid din 2006 până în 2011 și are peste 150 de meciuri în tricoul alb-vișiniu. A câștigat Cupa și Supercupa României cu formația giuleșteană în 2007 și a purtat banderola de căpitan […] The post Costin Lazăr vine la EXCLUSIV RAPID marți, 21 noiembrie, de la ora 21.00 appeared first on Cancan.