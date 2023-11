Cine scrie istorie și intră în galaxia de lux a celor mai buni? De azi poți vota în prestigioasa Anchetă a Gazetei Sporturilor!

12:40

Raphael Varane (30 de ani) e curtat de Bayern, posibilul său transfer fiind evaluat la 20-30 de milioane de euro. Mutarea s-ar face în ianuarie, dar există un obstacol important: salariul de aproape 20 de milioane pe care îl are stoperul francez pe Old Trafford!Bayern are nevoie de un fundaș central și ar putea transfera unul de la o echipă de top din Premier League. ...