Autorii crimei din Sibiu au îngropat cele 16 ceasuri furate. Noi detalii în cazul afaceristului Adrian Kreiner, omorât în propria locuință, în 6 noiembrie

00:10

În data de 19 noiembrie 2023, Andreea Cătălina Bumbac, fosta purtătoare de cuvânt a Brigăzii Speciale a Jandarmeriei (BSIJ), a fost prinsă cu droguri (pliculețele cu praf alb) asupra ei. Se deplasa cu un taxi, […] The post Explicațiile date de purtătoarea de cuvânt de la Jandarmerie prinsă cu droguri. Și-a băgat repede cerere de concediu appeared first on Cancan.