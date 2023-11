Românul cu cea mai veche Dacia din America: „Am avut de mic o pasiune pentru Dacii“

Stabilit de mai mulți ani la New Jersey (SUA), românul George Dumitru deține un atelier auto la New York și este un împătimit colecționar de mașini. George are, printre altele, trei Dacii și trei Oltcituri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)