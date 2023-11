Ce salariu are un angajat de la Pepco? De necrezut la cât ajunge un șef de magazin, cu tot cu prime și bonusuri

13:00

Pe data de 21 noiembrie, Gabriela Cristea și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a pățit un accident casnic. Prezentatoarea de la Mireasa-Capriciile Iubirii și-a luxat glezna și trebuie să stea la pat. […] The post Renunță Gabriela Cristea la „Mireasă – Capriciile Iubirii” pentru moment? Vedeta a căzut și are glezna luxată după accident appeared first on Cancan.