Elena Udrea și Ioana Băsescu, scăpate de pușcărie în afacerea „campaniei din 2009” de lentoarea și de tupeul procurorilor anticorupție

Clio a ajuns la cea de-a cincea generație. Din 1990 până acum a fost vândut în peste 16 milioane de exemplare. Acum, micuța de la Renault a ajuns un full hibrid plin de senzori care îi pot asigura o deplasare în siguranță de cinci stele. În plus, Clio beneficiază de un finisaj special, denumit Esprit Alpine, care scoate în evidență sportivitatea mașinii sprințare, care ajunge la 145 de cai putere. Am testat și eu timp de cinci zile, noul Clio și am rămas impresionat de consum și de modul în care se mișcă.