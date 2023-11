Israelul anunță că a distrus un tunel Hamas de sub spitalul Al-Shifa din Gaza cu puțin timp înainte de începerea armistițiului

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că vineri dimineață au distrus un tunel al Hamas aflat sub spitalul Al-Shifa, cea mai mare unitate medicală din Fâșia Gaza. Lovitura a avut loc cu puțin timp înainte ca armistițiul temporar să intre în vigoare, relatează publicația The Times of Israel, citată de News.ro. „Forțele IDF […]

