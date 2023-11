Cătălin Chercheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Primarul din Baia Mare este căutat de polițiști cu mandatul de arestare

16:00

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 are loc pe data de 28 noiembrie. În cadrul acestui eveniment special urmează să fie premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor […] The post Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Canotoarele de la patru rame și dublu rame feminin au un singur obiectiv: medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris appeared first on Cancan.