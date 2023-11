Irinel Columbeanu iese tot mai des din azil: „Din nou tânăr”. Durata șederii fostului milionar la cămin este incertă

09:20

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că vineri dimineață au distrus un tunel al Hamas aflat sub spitalul Al-Shifa, cea mai mare unitate medicală din Fâșia Gaza. Lovitura a avut loc cu puțin timp înainte ca armistițiul temporar să intre în vigoare, relatează publicația The Times of Israel, citată de News.ro. „Forțele IDF […]