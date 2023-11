Directiva UE care vizează direct și România. Ce se întâmplă la nivel de uniune vine în sprijinul clienților

21:50

Să vezi și să nu crezi! Lynne Martin din Noua Zeelandă are o viață demnă de filmele horror. În urmă cu mulți ani și-a ucis tatăl și a scăpat basma curată, căci autoritățile nu au […] The post O femeie și-a ucis tatăl pentru moștenire, apoi s-a dat de gol în timp ce se uita la o emisiune TV despre cazul ei. Cum și-a recunoscut fapta appeared first on Cancan.