Concurentul de la iUmor va fi extrădat din Italia și băgat după gratii pentru fapte grave. Cum își ademenea victimele

22:50

La sfârșitul acestui an urmează să apară un documentar despre viața lui Michael Schumacher, iar în presa străină au început să circule primele detalii despre el. „Being Michael Schumacher” este realizat de postul german ARD […] The post Michael Schumacher a crezut că accidentul de la Spa a fost o conspirație! David Coulthard a făcut lumină după ani buni: „M-a acuzat că am încercat să-l omor” appeared first on Cancan.