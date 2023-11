Povestea impresionantă de viață a ”tricolorului” de 10 milioane €, alintat ”Dragonul”! Mama lui Drăgușin: ”Doamne, când îmi amintesc momentul acela…”

08:40

Retailerul de jucării Jumbo oferă posibilitatea celor care își doresc un loc de muncă să se angajeze. Salariile oferite viitorilor angajați sunt surprinzătoare. Iată câți bani primește un lucrător în funcție de postul pe care […] The post Ce salariu surprinzător are un angajat de la Jumbo? La câţi bani ajunge lunar appeared first on Cancan.