Bancul sfârșitului de săptămână | Șoriciul și guma Orbit

10:40

Pe lângă banii pe care îi câștigă din cântări la nunți, petreceri și evenimente, Vali Vijelie (53 de ani) mai are și alte surse importante de venit. Manelistul a fost crescut într-o familie cu principii […] The post Câte apartamente are Vali Vijelie: ”Le-am pierdut numărul”. Manelistul a cheltuit milioane de euro appeared first on Cancan.