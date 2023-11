Fabulos! Cum a pierdut un om important din fotbalul românesc 4 milioane de dolari într-o singură zi

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a povestit cum a pierdut 4 milioane de dolari în 2008, în timpul crizei.„Cel mai mult am pierdut 4 milioane de dolari o dată. Într-o singură zi, la business. Era să alunec cu totul. Aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau. Am luat niște bani împrumut și am cumpărat niște saloane de evenimente. ...

