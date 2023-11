Primele imagini cu fetița Andrei Volos și a lui Lele. Mesajul emoționant al tinerei mămici: „Dumnezeu mi-a dăruit o prietenă pe viață”

14:20

A fost vestea care a îndoliat o întreagă Românie: Rona Hartner a murit! Diagnosticată în vara acestui an cu cancer la plămâni și metastaze pe creier, actrița și cântăreața a pierdut lupta cu moartea la […] The post Legătura dintre Rona Hartner și Dan Negru: s-a întâmplat chiar în platoul de filmare: ”Domnul acesta zgârcit…” appeared first on Cancan.