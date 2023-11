„Stelele” de la evenimentul IQOS au răspuns întrebărilor adresate de CANCAN.RO! Dana Săvuică, Diana Dumitrescu, Silviu Mircescu, Zarug și Cucu și-au împărtășit secretele: „Poți să te menții fresh până la adânci bătrâneți!”

13:10

Deea Maxer și Robert Drilea au fost sinceri din cale-afară, în cadrul interviului acordat pentru CANCAN.RO! Îndrăgostiții ne-au prezentat realitatea relației lor, fără menajamente și ascunzișuri. Fosta soție a lui Dinu Maxer a arătat tuturor […] The post Gata! S-a și ”măritat”! Deea Maxer a spus totul despre relația cu iubitul ei dealer! Cum a intrat mama soacră în telefonul ”fostei” lui Dinu appeared first on Cancan.