Un petrolier care are legături cu Israelul a fost capturat în largul coastelor Yemenului. La bordul navei se află 22 de oameni

Atacatori înarmați au capturat un petrolier care are legături cu Israelul în largul coastei Aden, din Yemen, afirmă administratorii navei și o firmă privată de intelligence, relatează The Associated Press, potrivit The Times of Israel. Deși nicio grupare nu a revendicat până acum responsabilitatea pentru capturarea navei, acest lucru vine în contextul în care cel […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea